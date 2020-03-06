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Bahçeyi temizlemek için yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir kişi bahçesini temizlemek için yaktığı ateşin dumanından etkilenerek düştüğü ateşte hayatını kaybetti.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi bahçesini temizlemek için yaktığı ateşin dumanından etkilenerek düştüğü ateşte hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Letran mahallesinde yaşayan Temel Cerrah, fındık bahçesinde temizlik yapmak için ateş yaktı. Bir süre sonra yaktığı ateşin dumanından etkilenen Cerrah, ateşin üzerine düştü. Olay yerine gelen ekipler tarafından hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adam Sürmene Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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