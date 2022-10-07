Bakan Adil Karaismailoğlu: “2023 yılı Nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp Zigana Tünelimizi hizmete açmayı hedefliyoruz”

Yeni Zigana Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere bugün Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tünele kendi kullandığı araçla girerek incelemelerde bulundu. Ardından tünel inşaatında gelinen nokta ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon ile Gümüşhane arasında 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın 3. ve Avrupa'nın en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nin dünya çapında bir karayolu projesi olduğunu söyledi.

Tünelin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların 7/24 sürdüğünü ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, “Nihayet sona yaklaşıyoruz. Türkiye'mizin coğrafi konumu, ulaştırma ve haberleşme stratejimizi çok boyutlu ele elmayı gerektiriyor. Planlamalarımızı Bölgesel sınırları da aşarak küresel çapta yapıyoruz. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 20 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak yaptık. Dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. 1 Trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamakta önceliklerimiz oldu. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bu kıymetli projemizi, tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendirmekteyiz. Zigana Tüneli de bölgede yeni istihdam, iş alanları ve imkânları oluşturacak, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

“Projemiz hizmete açılınca mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak”

Zigana Tüneli'nin kuzey-güney aksları kapsamında yapılan projelerin en önemlilerinden birisi olduğunu belirten Bakan Adil Karaismailoğlu “Zigana Tüneli projesi, Trabzon - Aşkale Yolu'nun 44. km'sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km'de yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inmektedir. Tünelimizin sol tüpü 14 bin 448 metre, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km'ye ulaşacak. Kazı-destekleme ve nihai beton kaplama çalışmalarını zaten tamamlamıştık. Devam eden çalışmalar kapsamında önemli aşamaları geride bıraktık. Elektro mekanik imalatlar devam ediyor. Tünel çıkış kavşağında bulunan 126 metre uzunluğundaki ardgerme köprü imalatlarını da tamamladık. Projemiz hizmete açılınca mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Böylece seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalacak. Bu da büyük tasarruf avantajları sağlayacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Zigana Tünelinin açılışına artık sayılı günler kaldı. 2023 yılı nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp Tünel'imizi hizmete açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Zigana Tüneli, bölgemizin ekonomisine yeni bir soluk getirecek”

Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde özellikle kış aylarında yaşanan çilelerin tarihe karışacağını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu “Kış aylarında yaşanan çileyi tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlayacağız. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerde ortadan kalkacak. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı artık mümkün olacak. Böylece uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkılar sunacağız. Zigana Tüneli, bölgemizin ekonomisine yeni bir soluk getirecek. Zigana Tüneli ve bağlantı yolarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve millî kaynaklar kullanıldı. Proje tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan “dikey şaft yapıları” Zigana Tüneli'nde teşkil edildi. Proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı bulunuyor. Teknik, mühendislik boyutuyla yerli ve millî çalışmaların bir başka zaferi olacak. Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeki yapılardan biri arasına yerleşecek Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi: Açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak. Kullananlara, bölge halkına kazandıracaklarıyla Türkiye'nin gurur projeleri arasında yerini alacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yürütülen Kanuni Bulvarı, Maçka- Trabzon, Of-Çaykara, Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu, Araklı-Dağbaşı-Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Düzköy-Tonya Yolu gibi toplam proje tutarı 26 milyar 905 milyon lira olan 24 karayolu projesinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.