İhlas Haber Ajansı

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Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzonspor’u ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzonspor'u ziyaret etti.


Trabzonsppor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti. Başkan Ertuğrul Doğan tarafından Bakan Karaismailoğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.


Bakan Karaismailoğlu ise Başkan Doğan'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi.

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