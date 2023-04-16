Bakan Adil Karaismailoğlu, TSYD Trabzon Şubesi ziyaret etti

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avni Aker Stadı'ndaki Trabzon-Beşiktaş maçına TOGG ile geldi. Maç öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Trabzonspor'un bir dünya markası olduğunu belirtti.

Gençlik yıllarının Avni Aker'de geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, maçtan bir gün önce tribünde prova yaptıklarını anlattı. Bu dönemin hayatının en anlamlı günleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Epey zamandır Trabzon'dan ayrıydık ama gönlümüz hep buralarda, hep tribünlerde oldu. Fırsat buldukça maçlara geliyorduk. Avni Aker'den sonra böyle muhteşem statta muhteşem bir takım arzu ediyoruz her zaman. Trabzonspor hep gençlerimizin, çocuklarımızın rüyalarında olan bir takım. Trabzonspor'un başarılı olması bu kentin gelişmesi yönünde çok pozitif adımlar atmasına öncülük ediyor. Her zaman güzel günlerde, Trabzonspor'un başarılarıyla gurur duyacağımız günlerde beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, haberleri ulaştıran gazetecilerin de kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: “Sizin sayenizde sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında Trabzonspor haberlerini alıyoruz. Bütün vatandaşlarımız alıyor. O yüzden siz çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Her zaman sizin yanınızda olacağız.”

Daha sonra stada geçen Karaismailoğlu, taraftarlarla birlikte kale arkasından maçı izledi.