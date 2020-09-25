Bakan Adil Karaismailoğlu: “Zigana Tüneli inşaatının yüzde 70'i tamamlandı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli'nin yapım çalışmalarının yüzde 70'nin tamamlandığını belirterek “İnşallah 2022'nin bu vakitlerinde açmayı planlıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi İpek Yolu üzerinde Trabzon-Gümüşhane karayolunda bulunan, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zigana Tüneli'nin tamamlandığında 14,5 kilometrelik bir tünel olmasının yanında eski yolu 8 kilometre kısalttığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu "Zigana Tüneli, çift tüp tünelleriyle Avrupa'nın en uzun çift tüplü tünellerinden bir tanesi. Çok özel bir proje. Havalandırma sistemleri ve yapım tekniği ile. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz. Zigana Tüneli de bunlarda bir tanesi. İnşallah tamamlandığında bölgeye ciddi bir değer katacaktır. İnşallah en kısa zamanda burayı bitireceğiz. Lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Andolu'ya bağlayacak Türkiye'nin güneyini kuzeyine bağlayacak önemli bir aks olacak. Zigana Tüneli bittiğinde 14,5 kilometrelik bir tünel olmasının yanında eski yolu 8 kilometre kısaltıyor. Bu da zaman ve yakıttan müthiş derecede bir kazanım sağlıyor” diye konuştu.

Tünel inşaatını yüzde 70'nin tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu “İnşallah 2022'nin bu vakitlerinde açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.