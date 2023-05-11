Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Trabzon'a Boztepe müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzonlular'a Boztepe ile ilgili müjde vererek “Boztepe Şehir Kışlasını Trabzon'a kazandırdık. 70 bin metrekare çok kıymetli bir arazi. Yürüme yolları, spor alanları, koşu parkurlarıyla birlikte burası çok farklı bir yaşam alanı olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı Vizyon Projeleri Lansman toplantısında konuştu. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayları ve davetliler katıldı.

Seçim sürecini barış içinde ve sükunetle bitirip, Türkiye'nin geleceği için önemli bir noktayı aşacaklarını belirten Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olarak gördüklerini söyledi.

Bundan sonra ortak akılla uzun vadeli planlar yapacaklarını, şehri Trabzon'da yaşayanlarla yönetmeye çalışacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Trabzon'dan alacağımız güçle birlikte hızlı bir şekilde işlerimize devam edeceğiz. Devam eden işlerimizi bir an önce bitireceğiz. Sonucunda da Trabzon kazanacak. Türkiye kazanacak” dedi.

Trabzon Yeni Havalimanı'nın denize dolgu şekilde yapılacağını, çok özel proje olacağını anlatan Karaismailoğlu, “Mevcut havalimanımızın terminalinde bazı eksiklikler var, onlara da önümüzdeki hafta başlıyoruz. Yan tarafa CIP yapacağız. Ayrıca, İstanbul'dan 3 tane körük getiriyoruz. Üst kattan direkt körükle uçağa binme imkanımız olacak. Dış hatlarda da gelişle gidişi birbirinden ayırarak misafirlerimize yeni havalimanımız yapılana kadar biraz daha konforlu bir hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sadece ulaştırma yatırımı değil, diğer yatırımları da gündemlerinden çıkarmadıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin de çok önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, “Burası da Şubat 2025'te Trabzon'un hizmetinde olacak. 900 yataklı olarak planlandı, ama altyapısı 1500 yatağa kadar çıkabilecek kapasitede. Aynı anda 33 tane ameliyatın yapılabileceği hakikaten Türkiye'nin en kaliteli ve en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek. Yani burada hem karayollarımız hem demiryollarımız, raylı sistemlerimizle birlikte şehirle de bağlantısını kurduğumuz, ulaşım ihtiyaçlarını da çözdüğümüz çok önemli bir proje” şeklinde konuştu.

Küçük sanayi sitesinin yeni alanındaki kamulaştırma işlemlerine TOKİ tarafından başlanıldığını, bunun müjdesini de kendilerine verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Boztepe'nin üst tarafında askeriyenin kullandığı bir alan vardı. Burası geçmişte konu olmuş, ama daha sonra iş kilitlenmiş, bir yerde kalmıştı. Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda buranın devralmasını talepte bulunduklarını ve ilerleyemediklerini söylediklerinde, hemen Milli Savunma Bakanımızı aradık. Hulusi Akar Komutanımızla beraber olağanüstü uğraştık ve 10 günlük bir kısa sürede bütün işlemleri tamamladık ve 70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe Şehir Kışlasını artık Trabzon'a kazandırmış olduk. Boztepe Kışlası 70 bin metrekare çok kıymetli bir arazi. Bu araziyi en güzel şekilde yürüme yolları, spor alanları, koşu parkurlarıyla birlikte burası çok farklı bir yaşam alanı olacak. Ganita gibi, Boztepe Seyir Terası gibi burası da şehrimize değer katan çok özel bir proje. Burası için Hulusi Akar'a, Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İşte hizmet budur. Şu an protokol işlemleri de tamamlandı, kısa zamanda Büyükşehrimiz burayı elden geçirecek, fazla da yapı yapmaya gerek yok. Zaten mevcut haliyle, spor alanları açısından biraz daha zenginleştirildikten sonra şehrimize uzun yıllar hizmet edecek ve burada beraber yürüyecek, beraber koşacağız.”