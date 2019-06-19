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Bakan Bekir Pakdemirli: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor"

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7'ye yükseldi.


İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 5 kişiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.


Öte yandan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan'ın ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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