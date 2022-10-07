Bakan Karaismailoğlu: "5G için yaptığımız çalışmalar aynı zamanda 6G teknolojilerinin de zeminini oluşturacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Türksat6A uydusunu Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde uzaya göndereceğini belirterek "Yerli ve millî imkânlarla geliştirmekte olduğumuz 5G teknolojisine yakın zamanda geçeceğiz. 5 G ile hayatımıza hız katacağız. 5G için yaptığımız çalışmalar aynı zamanda 6G teknolojilerinin de zeminini oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın ağabeyi Ahmet Uğur Turhan'ın ismini taşıyan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışına katıldı.

İlçenin Kavala mahallesinde Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından yaptırılan okulun açılışına Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş, eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafız Özak, veliler, öğrenciler, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek “Ağırlıklı olarak, fen ve teknoloji alanında yoğunlaşacak lisemiz; nitelikli gençlerin yetişmesine vesile olacak. Bu nedenle bugün yalnızca bir lisenin açılışını yapmıyor, aynı zamanda geleceğimizin umut tohumlarını da bugünden ekiyoruz. Yurdu, konferans salonu, modern derslikleriyle, gençlerimizin ve eğitimcilerimizin ihtiyaçlarına uygun imkânların sunulduğu bu ilim-irfan yuvasında, millî ve manevi değerlere sahip nice gençler yetişecek” dedi.

“Biliyorsunuz; Türksat 5A ve 5B haberleşme uydularımız 2021 yılı içinde başarı ile uzaya gönderdik” diyen Bakan Karaismailoğlu “Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat6A uydumuzu da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde uzaya göndereceğiz. Yerli ve millî imkânlarla geliştirmekte olduğumuz 5G teknolojisine yakın zamanda geçeceğiz. 5 G ile hayatımıza hız katacağız. 5G için yaptığımız çalışmalar aynı zamanda 6G teknolojilerinin de zeminini oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, okula ismi verilen Prof. Dr. Ahmet Uğur Turhan'ın rahatsızlığı nedeniyle törene katılamaması nedeniyle “Kendisine acil şifa dileklerimle birlikte, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesinin yapımında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok değerli bakanım Cahit Turhan'a da katkılarından dolayı teşekkür ederim” diyerek konuşmasını tamamladı.