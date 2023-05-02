Bakan Karaismailoğlu: “Bu proje dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak görülmemesi gerektiğini belirterek “Başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olacak olan yeni Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu “Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini kat ve kat arttıracak, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden olan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete açarak Trabzon'umuz ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük. Üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan ülkemiz coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip. Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerimizi küresel eğilimleri dikkate alarak yaptık. Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir” diye konuştu.

Trabzon'dan Habur'a

Konuşmasında Yeni İpekyolu olarak tanımlanan Basra körfezinden Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik ‘Kalkınma Yolu' projesine de vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu “Kalkınma Yolu, hem Türkiye hem Irak hem de tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir projedir. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Trabzon'dan başlayıp, Habur'a uzanan kuzey- güney ulaşım koridorumuz, Habur'dan devam ederek Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ne ulaşacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacak” ifadelerini kullandı.

“Proje sayesinde mevcut güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı”

Trabzon'dan başlayıp, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum üzerinden Ağrı'ya ve İran sınırına uzanan toplam 615,3 km uzunluğundaki yolun 586,3 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak hizmet verdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun sağladığı katkıları şu şekilde sıraladı:

“Bu Güzergâhta yarın açılışını gerçekleştireceğimiz yeni Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 km uzunluğunda 33 adet tünel tamamlandı ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Toplam 14 km'lik 3 çift tüplü tünelde de yapım çalışmaları devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi 14,5 km uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, çift tüplü karayolu tünellerinden olan Yeni Zigana Tüneli, iki asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergâha vurulan bir mühür oldu. Yeni Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergâhta, 14,5 km uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Tünel projesi, Trabzon - Aşkale Yolu'nun 44. km'sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde 1.015 metre kotunda başlayıp, 1.264 metre kotuna yüzde 3,3 eğimle tırmanıyor. Buradan, 67. km'de yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1.212 metre kotunda köprülü kavşakla bağlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, 600 metrelik bağlantı yolu yer alıyor. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapılarıyla teşkil edildi. Proje kapsamında her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 havalandırma şaft yapısı var. Ayrıca, Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve tek yol olarak hizmet veren 17 km uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttik. Bu kesimde; 3 bin 920 metre uzunluğunda 5 tek tüp, 2 bin 745 metre uzunluğunda 2 çift tüp olmak üzere toplam 6.665 metrelik 7 tünel; 2 bin 561 metre uzunluğunda 33 köprü yer alıyor. Böylece proje kapsamında, Yeni Zigana Tüneli ile birlikte yaklaşık 21,2 km'lik bölümü tünellerden oluşan, toplam 32 km'lik kesimi bölünmüş yol hâline getirerek hizmete sunduk. Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla; 12 metre genişliğindeki devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol hâline geldi. Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. Tünelde bin 825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek bin 15 metreye indi. Proje sayesinde mevcut güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergâh 8 km kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışını tesis ettik. Mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri giderdik. Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yola dönüştürülmesiyle; Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardını yükselttik, hızlı ve güvenli ulaşımı tesis ettik. Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon TL'yi milletimizin cebine, Hazine'mize kazandıracağız. Ayrıca karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltarak yöremizin eşsiz doğasını koruyacağız.”