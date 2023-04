Bakan Karaismailoğlu: "Bugün bayram ama bizim asıl bayramımız 14 Mayıs'ta olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün bayram ama bizim asıl bayramımız 14 Mayıs'ta olacak. Bu 84 milyonun bayramı olacak, bütün mazlumların bayramı olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketi Trabzon'un Of ilçesinde temaslarda bulundu. İlk olarak Of Devlet Hastanesi'nde ziyarette bulunan Karaismailoğlu, hastaların bayramını kutladı. Ardından AK Parti Of İlçe Teşkilatı'nda partililerle bayramlaşan Karaismailoğlu, “Son 20 yılda Türkiye eski Türkiye değil. Memleketimiz gelişsin, vatandaşımız daha iyi şartlarda yaşasın diye uğraşıyoruz. Son 1 yıldır Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Savaşan iki devletle görüşen tek lider Cumhurbaşkanımız. Barış olacaksa da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olacak. Esamesi okunmayan ülkeden görüşü aranan ülke haline geldi. Bunların olmasının nedeni hem bu istikrar süreci hem de güçlü liderlerdir. Bu istikrarın devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Önemli bir seçim dönemi olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Bugün bayram ama bizim asıl bayramımız 14 Mayıs'ta olacak. Bu 84 milyonun bayramı olacak, bütün mazlumların bayramı olacak. Bütün dünya seçimleri takip ediyor ve Türkiye düşmanları da takip ediyor. Bütün Türkiye düşmanları karşımızda ittifak oldu. Biz terörden çok çektik. Şimdi de ittifak adıyla önümüze bunu koydular. Birlik olacağız. Sağcısı solcusu fark etmez. Bu bir memleket meselesi. Of'tan çıkacak ses çok önemli. Vereceğiniz güçlü destekle yürüyüşümüz değişecek. İnşallah şer ittifakını sandığa gömeceğiz. Sandığımıza, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dernekpazarı ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, partililerle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Karaismailoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.