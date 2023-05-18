Bakan Karaismailoğlu: “Durmak yok; istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçlarının başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını temennisinde bulunarak “Durmak yok; istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam” dedi.

Seçim bölgesi Trabzon'da 14 Mayıs sonrası ilk kez parti teşkilatı ile basının karşısına geçen Bakan Adil Karaismailoğlu, Ganita sahil düzenleme alanında açıklamalarda bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Gururla ve sevinçle belirtmek istiyorum ki, Trabzon yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi, AK Parti'yi seçti. Mukaddes emaneti yeniden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye verme iradesini gösterdi. ‘Durmak yok; istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam' dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmış olsa da açık ara farkla, Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Trabzonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize ve ittifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etti. Trabzonlu, vatanseverdir. Trabzonlu, her zaman sandığa, oylarına, ülkesine, milletine sahip çıkar. Trabzonlu, 14 Mayıs'ta da yine vatandaşlık bilinciyle hareket etti. Ciddi bir katılımla sandığa gitti ve vatanseverlik nedir gösterdi. Millet sevgisi nedir gösterdi. Halkımızın teveccühü ile A K Partimiz 4 vekille Gazi mecliste Trabzon'u temsil edecek ve Karadeniz'in lokomotif şehri, Trabzon'u Karadeniz'in parlayan yıldızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı'mızın yanında duracağız. Trabzon'dan Cumhurbaşkanı'mıza rekor destek vereceğiz”

“Bundan sonra Trabzon ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönem başlayacak” diyen Karaismailoğlu “Madem ki 14 Mayıs'ta ‘Durmak yok' dedik, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı'mızın yanında duracağız. Trabzon'dan Cumhurbaşkanımıza rekor destek vereceğiz. Dosta, düşmana ‘Türkiye emin ellerde' diyeceğiz. Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi vereceğiz. Milletin acısı acımızdır, sevinci sevincimizdir. Seçimden sonra depremzedeler için söylediklerini gördük. Onların milletle bir olması mümkün değil. Milletin derdine derman olması mümkün değil. Dnlar bir koltuk sevdasına tutulmuş. Milletten bir kalemde vaz geçiyor. Ülkemizi Batı'nın oyuncağı yapmaktan çekinmiyor. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Trabzonlular sayesinde, Türkiye sayesinde hem deprem bölgesinde hem tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, yeni İpek Yolu olacak ‘Kalkınma Yolu' için de çalışmalara başladıklarını hatırlatarak “Habur ile Basra körfezi arası 1.200 kilometrelik demiryolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi,

Türkiye'yi Trabzon'dan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde; Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlantı kuruyoruz. Orta Koridoru da buna entegre ediyoruz. Bu heyecanla Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'na başlayacağız. Yılda 15 milyon yolcuya hizmet verecek, 70 bin metrekarelik terminali 3200 m uzunluğunda pisti ile Yeni Trabzon Havalimanı'na başlıyacağız. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projemizi de hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından teşkilat mensupları ile birlikte basın mensuplarına toplu poz verildi.