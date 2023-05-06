Bakan Karaismailoğlu: "Güney Çevre Yolu'nu da Zigana Tüneli gibi bitireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu'nun Zigana Tüneli gibi bitirileceğine işaret ederek, “Buradaki ortak paydamız Trabzon. Trabzon'un gelişmesi, büyümesi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği 15. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. 21 yıldır Trabzon'da çok işler yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, ulaştırma sektörüne son 21 yılda 193 milyar dolarlık iş yapıldığını söyledi. Bunun sonucunda Türkiye'nin kazandığını dile getiren Karaismailoğlu, “Siyaset, millete vatandaşa şehirlere hizmet etmek için bir araçtır. Bizler de şehirlerimizdeki yaşam kalitesini arttırmak, yaşam konforunu arttırmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çarşamba günü Zigana Tüneli'ni açtıklarını belirten Karaismailoğlu, herkesin mutlaka buradan bir defa geçmesini istedi. Eski tünel ile yeni tüneli karşılaştırmalarını tavsiye eden Karaismailoğlu, Trabzon Limanı'ndan Basra Körfezi'ne inen uluslararası bir koridor olduğunu söyledi. Bunların master planının bir parçaları olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük düşündüğünü kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da ortak akıl oluşturmanın görevleri olduğunun altını çizerek, “Odalar olsun, üniversiteler olsun mutlaka Trabzon'da üst akılın mutlaka bir araya gelip projelerin ve buraya yapılması gerekenlerin tartışması gerekiyor. Bunu, bundan sonra yapacağız” ifadelerini kullandı.

Trabzon'a çok kıymetli işler yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, bazılarında zaman ve fayda maliyet analizleri gerektiğini vurguladı. Zigana Tüneli'nin maliyetinin 14 milyar dolar olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Kolay ulaşılabilir, güvenle ulaşılabilir bir sistem ulaşım sağladığınızda o bölgeye yatırımcı gelip daha çok yatırım yapacak. Daha çok istihdam alanları üretecek ve üretim artacak. Trabzon'da, üretimde hangi yönlerde ilerlemesi gerektiğine de ortak akılla karar verip, yatırımların da bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Onu da yine birleşip iş insanlarıyla oturup konuşup karar vermemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da 24 karayolu projesinin devam ettiğini, bunun bugünkü maliyetinin 28 milyar lira olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, 21 yılda Trabzon'a karayollarında 75 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydetti. Güney Çevre Yolu projesine de değinen Karaismailoğlu, çevre yolunun temelini attıklarını, projenin yüzde 70'inin tünel olduğuna, coğrafi şartların zorluğuna dikkati çekti. Bakan Karaismailoğlu, “Biz burada bir kilometre yol yaparken Anadolu'da aynı maliyetle 20 kilometreye yakın yol yapıyoruz. Buna rağmen Trabzon'da bu kadar işler yapıldı. Daha çok yapacağız. Trabzon bunu hak ediyor. Bu şehrimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Güney Çevre YoluBunun ucundan başladık. Hızlıca bitecek. Zigana Tüneli nasıl bittiyse o da bitecek. Havalimanımıza başlayacağız, yapacağız. Bu da Trabzon'a kazandıracağımız çok kıymetli bir eser olacak. Buradaki ortak paydamız Trabzon. Trabzon'un gelişmesi, büyümesi” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, toplantının ardından Kahramanmaraş Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, esnafla sohbet etti.