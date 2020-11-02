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Bakan Karaismailoğlu, kayınpederinin cenaze namazına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kayınpederi Hamit Vahapoğlu’nun cenaze namazına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kayınpederi Hamit Vahapoğlu'nun cenaze namazına katıldı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kayınpederi Hamit Vahapoğlu, Ankara'da hayatını kaybetti. Vahapoğlu'nun cenazesi memleketi Trabzon'un Of ilçesine getirilirken, Bakan Karaismailoğlu cenazeye katılmak için Trabzon'a geldi. Of ilçesine bağlı Saraçlı mahallesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Karaismailoğlu'nun kayınpederi Hamit Vahapoğlu evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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