Bakan Karaismailoğlu: “Tünel uzunluğunu 50 kilometreden aldık, 720 kilometreye çıkardık”

Artık, bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açmaya başladık. Bu Türkiye'nin eski ve yeni halini gösteren tablolardan biridir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi karayollarında da son 21 yıldır önemli projelere imza attıklarını kaydetti. Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

2003-2022 yılları arasında 670 kilometre uzunluğunda 401 adet tünel yapıldığını, bugün itibariyle ise toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 adet tünelin hizmet verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “2003 öncesi 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğu, 2003-2022 tarihleri arasında yapılan 670 kilometre ile birlikte yüzde 1340 artış gösterdi” diye konuştu.

2002'den itibaren değişen zihniyet anlayışıyla birlikte yatırımların hız kazandığına işaret eden Karaismailoğlu, “2002'de tünel uzunluğumuz sadece 50 kilometreydi. Dün bir gün içerisinde yaklaşık 50 kilometre tünel hizmete açtık. 14.5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli'ni hizmete açtık. Çift tüp olan Zigana Tüneli'nde toplam 29 kilometre tünel imal etmiş olduk. Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli'ne kadar uzanan projede 3.9 kilometre uzunluğunda 5 adet tek tüp, 2.7 kilometre uzunluğunda 2 adet çift tüp olmak üzere toplam 9.4 kilometrelik 7 adet Maçka Karahava Tünellerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her köşesinde projelerin hayata geçtiğini belirten Karaismailoğlu, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki çift tüplü Demirkapı Tüneli'nde her iki yönde toplam 10 kilometre tünel açtıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, “Yaptığımız yatırımlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızı hızlı, kolay, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Karayollarına yaptığımız yatırımlarla birlikte 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış oluyoruz. Bizim iktidara gelmemizle birlikte yatırım anlayışı değişti. Değişen bu zihniyetle birlikte vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk. Vatandaşımızın hayatını projelerimizle birlikte kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.