Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'de iki şey bitmez; bir AK Parti'nin icraatleri, iki CHP'nin yalanları"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 2002'den bu yana Türkiye'nin hızlı gelişip, büyüdüğünü, milletin parasının nereye gittiğinin ortada olduğunu belirterek, “Türkiye'de iki şey bitmez. Bir AK Partinin icraatleri, iki CHP'nin yalanları” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Tonya İlçe Teşkilatı'nda yaptığı açıklamada, hep beraber birlik ve kardeş olacaklarını, ülke için koşmaya devam edeceklerini kaydetti. Son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hayal edilemeyen birçok projeyi bitirdiğini belirten Karaismailoğlu, “Türkiye, dünyanın lider ülkelerinden birisi oldu. Bunun kıymetini bileceğiz. Bunu bilmeyenlere anlatacağız. Kırmadan, dökmeden, kucaklayacağız, gönüllere gireceğiz. Bundan 30 yıl önce de hükümetler vardı. Kuruluyordu, kalkıyordu. Bir yıl süremeyen hükümetler vardı. Neler çektik. Yazar kasalar başbakanlara fırlatılıyordu. Daha geriye gittiğimizde çok acıklı tablolar vardı” diye konuştu.

2002 yılında memleketini milletini sevenlerin iş başına geldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “2002'den bu yana Türkiye'nin hızlı gelişiyor ve büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. 2002 yılında Türkiye'nin tamamında 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bunun tamamını yenilediğimiz gibi 29 bin kilometreye çıkardık. Bu yapılan yatırımla her yıl 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Bundan daha iyisi var mı? Hükümet demek budur. Milletine hizmet demek budur. 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde büyük yatırımlar yaptık. Hedeflerimiz çok büyük. O yüzden köprüler, tüneller, limanlar, havalimanları yapıyoruz. Ülkemiz gelişsin büyüsün diye” değerlendirmesinde bulundu.

6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetleriyle karşı karşıya kalındığını anımsatan Karaismailoğlu, çok acıklı ve zor günler geçirildiğini, can siperhane mücadele edildiğine işaret etti. Karaismailoğlu, “Nerede bu devlet diye bağırılan günlerden, nerede demeden kapısının dibinde olan devlete geldi. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var” ifadelerini kullandı.

"Turist Ömer gibi dolaşıyorlar"

Bir taraftan depremle mücadele ederken bir taraftan da Türkiye genelindeki projelerin hiç birisinin durmadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Yine yatırım, yatırım, yatırım. Devletin belediyenin görevi nedir? Milletinin hayatını kolaylaştırmaktır. Biz yakından takip ediyoruz. İstanbul'da bunu çok yaşadık. Bugünkü yönetimi de biliyoruz. Turist Ömer gibi dolaşıyorlar. İstanbul'la alakaları yok. Utanmadan gelip 10 tane metro hattı yaptıklarını söylüyorlar. 4 sene oldu yönetime geleli. Bir tane metro hattının yüzde 5 ilerlemesi var. 4 yılda yüzde 5 ilerlerse bu metro hattı tam 80 yılda anca bitecektir. Kafa bu, zihniyet bu. Dertleri yok ki. Ancak, koltuk makam peşindeler. Bir senedir oturmuşlar sağa dönüyorlar, sola dönüyorlar. Biz kazanacak aday arıyoruz diyorlar. Kazanamayacak adamı kendileri koydular masanın ortasına. Sonra da burası kumar masası dedi kalktı gitti. 72 saate kimler araya girdiyse kumar masasına hanımefendiyi tekrar oturttular. Her türlü hakareti suratına yaptılar. Bu hanımefendi şimdi susuyormuş, seçimden sonra konuşacakmış. Kim susturuyor seni sormak lazım. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu seçim Türkiye tarihi en önemli seçimi. Bu bir memleket meselesidir. Öyle patates soğanla geçiştirilecek bir şey değildir.”

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Tonya'da muhtarlarla buluştu. Muhtarların sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu, yetkililere sorunların giderilmesi için talimat verdi.