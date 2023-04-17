Bakan Karaismailoğlu'na ata toprağı Of'ta yoğun ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'un Of ilçesinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi, sohbet etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Karaismailoğlu, “Memleketimde bulunmak, hemşerilerimle buluşmak benim için ayrı bir gururdur. Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Bu topraklar bizi yetiştirdi, ülkemize teslim etti. Biz her gittiğimiz yerde Ofluyuz, Trabzonluyuz diyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Oflu ile karşılaşırsınız” dedi.

1995 yılında Of'tan ayrıldığını, ancak hiçbir zaman bağını koparmadığını aktaran Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara kapılarını Anadolu çocuklarına açtığını söyledi.

Özellikle son 20 yılda Türkiye'nin önemli bir değişim sürecine girdiğini anlatan Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Daha bitmediğini, büyük hedeflerin olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, “Zihniyet değişti. Ülkemizin kaynakları millet için kullanıldığı zaman, vatanını milletini seven kadrolar iktidara geldiği zaman bakın nasıl dönüşümler, değişimler oluyor. Bunları yapmak için güçlü irade, güçlü lider gerekiyordu. Bizim işimiz hizmet. Gücümüzü de milletimizden alıyoruz. O yüzden büyük işler yapılıyor. Otoyollar, köprüler 20 yıl önce toplam tünel uzunluğumuz sadece 50 kilometreydi. Biz sadece Yusufeli'de 56 kilometre tünel yaptık. AK Parti'nin ilk hükümetinde 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi koyulmuştu. O zamanki muhalefet bunlar hayal satıyor, rüya görüyorlar diyordu. Bakın bugün iki katına çıkardık onu. Tam 29 bin kilometre. Hedefimiz bunu 38 bin kilometreye çıkarmak. Havalimanlarını halkın yolu yaptık. Bunların hepsi vatandaşımızın hayatına konfor kattı” ifadelerini kullandı.

"Türkiye düşmanlarının birleştiği grup sorunları çözebilir mi ?"

“Sırf iktidar olmak için öteden beri gayrimeşru Türkiye düşmanlarının birleştiği grup sorunları çözebilir mi” diye soran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Allah göstermesin. Biz terörden neler çektik. 50 yıldır uğraşıyoruz. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bugüne geldiğimizi görüyor musunuz? Algı tutulması var. Terörle ilgili kişiler kandilden talimat veriyor ‘şuraya oy vereceksin' diye. Bunun normal karşılandığı sürece geldik. Terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceği tartışılıyor. Garip günlerden geçiyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülke çok bedeller ödedi. Yeni bedeller ödemek istemiyoruz.”

TOGG ile Of'a geldiklerini dile getiren Karaismailoğlu, “60 yıl önce Eskişehir'de Türk mühendislerin yaptığı devrim otomobili yine aynı zihniyet tarafından engellendi. Kendi mühendisine, kendi ülkesine düşman aynı zihniyet o gün o otomobili yok etti. 60 yıldır o otomobil fabrikası kurulmuş olsaydı bugüne kadar dünyanın en büyük markalarından biri olurdu. 60 yıllık farkı kapatıyoruz. Akıllı cihazla akıllı yollarında seyahat edeceğiz” diye konuştu.

14 Mayıs'ın Türkiye'nin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Oflu hemşerilerine şöyle seslendi:

“Herkesi kucaklayacağız. Bir kişi dahi ayırmayacağız. Herkesin oyuna talip olacağız. Öyle yüzde 85'ler falan değil. Yüzde 95'ten aşağıya Of'tan oy istemiyoruz. Türkiye rekorunu Of'ta kırmak istiyoruz. Bakın burada vatanı milleti için koşturan bir evladınız var. Koşturmaya da devam edeceğiz. Kimseyi küstürmeyeceğiz”

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu daha sonra, Beyoğlu Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit olan Hüsnü Uyan'ın ailesini ziyaret etti.