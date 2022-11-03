Bakan Kasapoğlu, Abdullah Avcı'ya plaket verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı plaket verdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor ile Ferencvaros maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti.