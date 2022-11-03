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Bakan Kasapoğlu, Abdullah Avcı'ya plaket verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı plaket verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı plaket verdi.


UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor ile Ferencvaros maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti.

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