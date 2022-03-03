Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi, Trabzonlular maske takmayı sürdürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam Covid-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, “Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değildir” ifadelerinin ardından Trabzon'da açık alanlarda maske takanların çoğunlukta olduğu gözlendi.

Bakan Koca'nın “Artık açık alanlarda maske kullanmak zorunda değiliz” şeklindeki açıklamasına rağmen maske takılmasını isteyen Trabzonlu vatandaşlar, bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bazı vatandaşlar ise açık alanlarda kişi kendini nasıl rahat hissediyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini dile getirdiler. Sokaklarda genelde maske takanların çoğunlukta olduğu gözlendi.

Hayri Çolak isimli vatandaş, “Herkesin maske takmasını, özellikle 65 yaş üzeri kişilerin maske takmasını tavsiye ediyorum. Büyük küçük fark etmez herkesin takması gerekir” dedi.

Şenol Karaman isimli vatandaş da, “Sağlık Bakanı güzel bir açıklama yaptı ancak maskenin kalkması ne kadar doğru bilmiyorum. Toplu taşıma araçlarında maske mutlaka kullanılması lazım. Hepimiz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz, insanlara bulaştırabiliriz. Toplu taşıma araçlarında maske kullanılsın, açık alanlarda insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde kullansın” diye konuştu.

Safiye Çakır ise, “Yine de maske takmalıyız. Çünkü virüs bende olur, başkasında da olur bulaş olabilir. Şu an erken, biraz daha beklememiz lazım. Çevremizde maske takmayan çok var, özellikle otobüslerde takmayanlar var. Biraz erken, biraz daha maske takmamız lazım” diye konuştu.

Nazlı Yavuz, “Vatandaş olarak hastalık tam olarak bitmedikten sonra maske takılmasının zorunlu olmasını öneririm. Şu an erken, herkes aşılanmamış, hastalık bitmemiş, taşıyıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla benim için maske önemli. Çevremizde takmayan çok var, yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimse kimsenin hayatını riske atmaya hakkı yok. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.