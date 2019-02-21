Bakan Kurum: “9. deniz üssünün alan tahsisi yapıldı”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılması planlanan 9. deniz üssünün inşa edileceği 41 bin metrekarelik alanın tahsisinin Milli Savunma Bakanlığına yapıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da devam eden Zağnos ve Tabakhane Kentsel Dönüşüm projelerine Pazarkapı bölgesindeki yaklaşık 3 hektarlık alanı da eklediklerini belirterek, “Bu alanında eklenmesiyle 50 hektarlık alanda Zağnos ve Tabakhane arasında dönüşüme uğramamış hiçbir alanımız kalmayacak. Bu projeyi TOKİ eliyle yürüteceğiz. Çömlekçi mahallemizde 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmamıza başladık. Tüm Çömlekçi bölgesinde İnşallah 2023 yılına kadar dönüşmemiş hiçbir konutumuz kalmayacak. Bugüne kadar Çömlekçi, Zağnos ve Tabakhane bölgesinde 1 milyar TL'ye yakın bir kamulaştırma bedeli harcadık. Bu bölge gerçekten hem Trabzon hem de bölge için çok önemli bir değer haline gelecek” dedi.

Trabzon meydanında Uzun sokak ve Maraş caddelerindeki sokak sağlıklaştırma projesinden bahseden Bakan Kurum, “Yaklaşık 6 milyon TL bir bedeli var. Bunun yarısını Bakanlığımız hibe kapsamında Büyükşehir Belediyemize destek olacak. Kalan kısmı Büyükşehir Belediyemiz İller Bankası kanalıyla sağlayacak. Projeye önümüzdeki ay itibariyle başlayacağız. Trabzon Meydanı yaşayan bir meydan bunun için çok önemli bir proje. Tarih ve kültürümüz öne çıkacak” şeklinde konuştu.

Kanalizasyon, içme suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmanın tamamlandığını kaydeden Bakan Kurum, “Yomra dere ıslahı projesini yapacağız. TOKİ bu bölgede yaptığı konut çerçevesinde dere ıslah projesinin çalışmasına da başladı. Bu ıslah projesini hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Kanalizasyon, içme suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmayı tamamladık. Projeyi Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası birlikte yürütüyor. Proje safhasını tamamladık. Bu yıl uygulamaya başlayacağız. Bu uygulamanın toplam yatırım bedeli 100 milyon eurodur” diye konuştu.

“Trabzon'a 3 tane Millet Bahçesi kazandırılacak”

Avni Aker ve Akçaabat'ta yapılaması planlanan Millet Bahçeleri'nin Mart ayı içerisinde ihaleye çıkacağını vurgulayan Bakan Kurum, “81 ilimizde en az 1 Millet Bahçesi yapmak hedefimizi var. Trabzon'da Millet Bahçesi olarak 2 alanda çalışıyoruz. Biri Avni Aker diğeri ise Akçaabat'ta 22 bin 400 metrekarelik bir alan. Bu alanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı. Mart ayı içerisinde ihalelerini yapacağız. Avni Aker Stadyumu 57 bin metrekarelik bir alan. Burada yapacağımız Millet Bahçesi'nin içerisinde Trabzonspor'umuzun tarihini yaşatabilecek bir tribünü koruyacağız. Gencimizin, çocuğumuzun, yaşlımızın nefes alacağı çok önemli bu projeye Avni Aker Stadyumunun olduğu alanda kazandıracağız. Akçaabat'ta bu benzerde 22 bin metrekarelik bir Millet Bahçesini de kazandıracağız. Diğer bir Millet Bahçesi çalışmamız da Vakfıkebir ilçemizde 22 bin metrekarelik alanda olacak. Proje çalışmalarımız sürüyor. Trabzon'umuza 2 ilçe birde merkezimizde olmak üzere 3 tane Millet Bahçesini kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Deniz üssü inşaatının önünü tamamen açtık”

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılması planlanan Türkiye'nin 9. deniz üssünün tahsisinin Milli Savunma Bakanlığına verildiğini belirten Bakan Kurum, “Sürmene ilçemizde liman projemiz var. 9. deniz üssünün inşa edileceği 41 bin metrekarelik alanın tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzce Milli Savunma Bakanlığımıza yapıldı. Burada deniz üssü inşaatının önünü tamamen açtık. Deniz üssünün yapılması hem bu bölge için hem de Trabzon için çok önemli bir proje. Bu projenin önünü açarak bölgede yeni bir istihdam kapısını oluşturmuş olduk. Trabzon'umuzu bulunduğu konumdan daha iyi konuma getirmek, aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak adına bu projeleri gerçekleştireceğiz. Şehirde vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bu projeleri yapacağız” dedi.