Bakan Kurum, bez çanta dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı tarafından “Geri Dönüşüm Farkındalığı Projesi” kapsamında düzenlenen bez çanta dağıtım programına katıldı. Atatürk Alanı'nda düzenlenen bez çanta dağıtımında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini hatırlatarak, “Şuan kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakın zamanda yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adete düşürmek istiyoruz” dedi.

Yakın zamanda sıfır atık yönetmeliğini yayınlayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız seçim kampanyamızı açıklarken AK Parti olarak tüm seçim bölgelerimizde, seçim koordinasyon merkezlerimizde belediye başkanlarımız halkımıza ücretsiz olarak bez poşetlerimizi dağıtacağımızı ifade etti. Bizde bugün bu uygulama için buradayız. Sıfır atıkla birlikte bu uygulamaya 2023 yılında geçtiğimiz zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Bu noktada bu proje çok önemli. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen ve Bakanlığımızca da şuan uygulaması gerçekleştirilen projede 13 bin kamu kuruluşu uygulamaya geçti. Çok yakın zamanda sıfır atık yönetmeliğini yayınlayacağız. Bu yönetmelikle birlikte artık biz sokaklarımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz. İkili toplama sistemiyle birlikte bir kovamızda cam, metal ve kağıt ambalajları, diğer kovamızda da organik atıkları ayrıştıracağız ve belediyelerimiz de bu ayrıştırılan ürünleri toplama merkezlerinde bertaraf etmek suretiyle bunların geri dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. 2021 yılında da depozito uygulaması başlayacak. 2023 yılına geldiğimizde artık bizim hem depozito uygulamasıyla hem plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle artık çevreye, doğaya daha saygılı şehirlerimiz olacak ve gelecek nesillerimize, çocuklarımıza daha güzel şehirler emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.