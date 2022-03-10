Bakan Özer: "855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacak”

Bu dönem bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken, bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psiko-sosyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız” dedi.

Bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaretinde konuşan Bakan Özer, “Bildiğiniz gibi tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, illerimizi geziyoruz. Eğitimin gelmiş olduğu noktayı illerimizde ayrıntılı şekilde değerlendiriyoruz. Bugün de uzun yıllarımı geçirdiğim yüksek lisans ve doktoramı yapmış olduğum Trabzon'dayız. Hakikaten büyük bir mutluluk duyuyorum Trabzon'da olmaktan. Aslında gecikmiş bir ziyaret. Trabzon'da eğitimde her zaman güzel haberler alıyoruz. Hakikaten geldiği nokta oldukça sevindirici. Bugün valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimle Trabzon'un eğitimde gelmiş olduğu noktayı hep birlikte değerlendireceğiz. Özellikle mevcut durumdan çok daha iyi noktaya gelmesi için kalitesini artırması için ihtiyaç duyduğu ne varsa inşallah onları da masaya yatıracağız ve umut ediyorum ki değerlendirme toplantısından sonra sizlere çok güzel müjdeli haberler vereceğiz” diye konuştu.

“2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesindeki öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık”

Pandemi sürecinde eğitimde gelinen noktayla ilgili de bilgiler veren Bakan Özer, “Bildiğiniz gibi birinci dönem hiçbir kesintiye uğramadı, yüz yüze eğitimi devam ettirdik. Şubatta ikinci dönemimiz başladı, yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı; biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesindeki öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda uzun aradan sonra sosyal etkinliklerin artık yapılmasına izin verdik. Yine bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık ve artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar. Sadece Covid olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler, 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken, bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psiko-sosyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçte hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar. Aşılanma oranları Türkiye'de örneklik teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Muhammet Balta, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.