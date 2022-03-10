İhlas Haber Ajansı

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Bakan Özer'den öğrencilere sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da evde eğitim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da evde eğitim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.


Çeşitli açılış ve temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, evde eğitim gören Prof. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep Alya Teoman'ı evinde ziyaret etti. Bakan Özer, kronik rahatsızlığı bulunan Zeynep Alya'ya eğitim materyali hediye etti.


Bakan Özer ardından, Teoman ailesinin komşusu olan okul öncesi öğretmeni Burcu Civelek'e de sürpriz ziyarette bulundu. Civelek'in çocukları Gülce ve Cihangir ile de görüşen Bakan Özer, fotoğraf çektirip eğitim materyali hediye etti.


Ziyaretten ve sürprizden dolayı memnuniyetini belirten Öğretmen Civelek, Bakan Özer'e teşekkür etti.

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