Bakan Soylu devreye girdi, genç kızın cenazesi geliyor

Tayland'ın Phuket Adası'nda bir hafta önce Cezayirli arkadaşı ile birlikte motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya'nın cenazesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesi ile işlemlerin hızlandırılması sonucu Türkiye'ye yarın gönderileceği öğrenildi. Genç kızın cenazesi pazar günü Of ilçesinde toprağa verilecek.

Hollanda'da yaşayan ve Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya hem tatil hem de dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için geçtiğimiz ay sonunda Tayland'a gitti. Tayland'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Phuket Adası'nda Muay Thai sporcusu olan arkadaşı Cezayirli Amine Halimi'nin kullandığı motosikletin 30 Kasım günü kaza yapması sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza sonrası kızlarının ölüm haberini alan acılı aile Zehra'nın cenazesini memleketi Trabzon'un Of ilçesine getirmek için Türk Büyükelçiliği ve Taylandlı yetkililerle görüştü. Son olarak Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak konuyu bildirmesiyle devreye giren bakanlık cenazesinin kısa sürede Türkiye'ye getirmek için çaba gösterdi. Çabalar sonuç verdi ve girişimler sonucunda genç kızın cenazesinin yarın Türkiye'ye gönderileceği ve pazar günü Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yalçınkaya'nın acılı babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterdiği hassasiyet ve çabaları nedeniyle teşekkür etti.