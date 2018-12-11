Bakan Soylu Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesinin ardından Trabzon'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı saldırı sonucu şehit düştüğü, personel şube müdürü ve koruma polisinin de yaralandığı olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve Rize'ye gitmek üzere Ankara'dan özel uçakla Trabzon'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammet Avcı eşlik etti.

Soylu, havalimanında kendini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra karayoluyla Rize'ye hareket etti. Kendisini havalimanında bekleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Soylu'nun, üzgün olduğu gözlemlendi.