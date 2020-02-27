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Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber’in babası Ali Paşa Berber’in cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in babası Ali Paşa Berber'in cenaze namazına katıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in babası Ali Paşa Berber'in Trabzon'un Sürmene ilçesindeki cenaze namazına katıldı. İkindi namazını müteakip ilçedeki Eski Cami'de kılınan cenaze namazına Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Paşa Berber'in cenazesi ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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