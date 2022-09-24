Bakan Soylu Trabzon'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde Saniye-İlyas Kancıoğlu Engelliler Okulu'nun temel atma törenine katıldı.

Sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen Bakan Süleyman Soylu ilk olarak Sürmene ilçesine geçerek Saniye-İlyas Kancıoğlu Engelliler Okulu'nun teme atma törenine katıldı. Bakan Soylu'nun yanı sıra törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri, Kancıoğlu ailesinin üyeleri ile özel gereksinimli çocuklar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel gereksinimli çocuklar için yapılacak okulun çok önemli bir işlevi yerine getireceğini belirterek okulun yapımını üstlenen Sürmeneli hayırsever Kancıoğlu ailesi fertlerine teşekkür etti.

“Allah bu ülkeye öyle bir yüce gönüllülük vermiş ki”

Bakan Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bu ülkeye gittiğini ve uzun bir karayolu yolculuğunun ardından afet bölgesine ulaştığını belirterek Türkiye'nin dünyada herkese örnek olacak bir çalışmaya imza attığını söyledi. Bakan Soylu “Dünyada insani yardım içerisinde Türkiye ABD'den de Almanya'dan da zengin değil ama Allah bu ülkeye öyle bir yüce gönüllülük vermiş ki biz buradan yapılan yardımları trenlerle oraya götürmeye yetişemiyoruz. Uçaklarla götürmeye yetişemiyoruz. Orada da dağıtmaya yetişemiyoruz. Şuana kadar 30 bin çadır gönderdik. Pakistan'ın şuan 3'te biri sular altında. Allah yardımcıları olsun, onları muhafaza etsin” dedi.

“Milletimiz dünyanın her yerinde, her tarafa elinden gelen bütün desteği ortaya koyan bir anlayışı sergilemektedir” diyen Bakan Soylu “Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir milletin sorumluluğun taşımaktan, insanlığın ne olduğunu gösteren bir milletin ferdi olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İşte bugün burada hem de çok özel bir anlayışla bunun bir tezahürünü hep birlikte yaşıyoruz. Özel gereksinimli çocuklar için 16 derslikli burada yerel mimari ile okul yaptırılıyor. Allah yaptıranların hayrını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Aydın'ın duaları ile birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi.