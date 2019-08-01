Bakan Turhan Trabzon'da tepkilere neden olan Boztepe'deki yol ve tünel inşaatını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da yapımı süren Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında 'Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan ve tepkilere neden olan yol ve tünel inşaatı çalışmalarını yerinden inceleyerek yetkililerde bilgi aldı.

Bir dizi program için bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Bakan Turhan, ilk olarak Boztepe'nin görünümünün bozduğu ve kentin siluetine zarar verdiği iddia edilen yol ve tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan'a Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri ile ilgili birim amirleri eşlik etti. Ardından Karşıyaka mahallesinde aynı proje kapsamında yapımı süren viyadük inşaatını da inceleyen Bakan Turhan, herhangi bir açıklama yapmadı.

Trabzon'da yaklaşık 2 milyar liraya mal olması planlanan 28 kilometre uzunluğundaki, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak olan Kanuni Bulvarı projesi tamamlandığında Trabzon'un trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.