Bakanlar Karaismailoğlu ve Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nın açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nın açılışı gerçekleştirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılan ve 45 milyon liralık yatırım projesi olan Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nın açılışı gerçekleştirildi. Toplam 18 bin 500 metrekarelik alana kurulan ve günlük 40 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip Trabzon Et ve Süt Kombinası'nın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Vahit Kirişci, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, tesisin bölgedeki hayvancılığın ve tarımın gelişmesi için katkı sağlayacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Bölgemizde çok önemli gelişmeler var. Bizler de 14 Mayıs seçimleri için arazideyiz. Buraların gelişmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımız daha da arttı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgede kıymetli işler yaptıklarını, sadece Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Trabzon'a yaptığı yatırım tutarının 75 milyar TL olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da devam eden 24 adet karayolu projesi olduğuna işaret etti. Karaismailoğlu, “Bunun da bugünkü mali değeri 28 milyar TL'dir. Dün Kanuni Bulvarı'nın önemli bir kesimini açtık. Şehrimize biraz daha nefes aldıracaktır. Önümüzdeki aylarda Kanuni Bulvarı'nın Sahil Yolu'na bağlanmasıyla birlikte alternatif yolla şehrimiz daha da rahatlayacaktır. 1 Mayıs günü Güney Çevre Yolu'nun temelini atacağız. 43 kilometre uzunluğunda Akçaabat'a gelmeden Mersin'den başlayıp, Trabzon'u güneyden çepeçevre sararak Arsin'den Sahil Yolu'na bağlantısı olan devasa bir proje. 1 etabı olan 16 kilometrelik kısmının çalışmalarına pazartesi başlıyoruz. Hedefimiz bunu en kısa zamanda bitirip, diğer etaplarına geçmektir” diye konuştu.

"Son 20 yıldır Türkiye devlet olmanın gerekliliğini yerine getiriyor"

Salgından sonra Trabzon'un turizminde büyük bir patlama yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, gelişen turizm için planlı politikalar geliştirdiklerini kaydetti. Bunun yanında turizmin önceliği ulaşım ihtiyacını karşılayan Trabzon Havalimanı'nın da standartlarını yükseltmek için dünyanın en özgün, en özel havalimanını yapacaklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye gelişiyor, büyüyor. Artık Türkiye yıllar sonra önüne çıkacak problemleri tespit ederek, yatırımlar yapıyor. Birkaç gündür rekorlar açıklıyorum. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 82 bin 352 araç geçtiğini rekor olarak söyledim. Bayramın üçüncü günü Osmangazi Köprüsü'nden 102 bin 700 araç geçti. Devlet aklıyla üretilmiş, uzun soluklu planlamalar ve uzun yıllar fizibilitelerle hazırlanmış çığır açan mega projeler. Bu projelerin olmadığını bir düşünseniz ya? Türkiye sıkışıp kalırdı, kitlenip kalırdı. Osmangazi Köprüsü yapılmadan önce Eskihisar-Topçular arasından geçen günlük araç sayısı sadece 5 bindi. Aradaki fark tam 20 katı. Bu ulaşım yolu yapılmasaydı bu trafiğin yüzde 95'i gerçekleşemeyecekti. Devlet olmak budur. Son 20 yıldır Türkiye devlet olmanın gerekliliğini yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın bayramın üçüncü günü bin 550 uçuş ve 245 bin yolcuya ev sahipliği yaptığının altını çizen Karaismailoğlu, Türkiye'nin kısa zamanda doğru zamanda doğru işler yaptığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde istikrar sürecinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bizim hedefimiz güçlü, büyük Türkiye, muasır medeniyetlerin üzerine çıkmaksa bunun gerekliliğini de Akçaabatlılar, Trabzonlular 14 Mayıs'ta verecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci: “Bu ülke üretmiyor diyenler üreticilere hakaret ve haksızlık etmekten vazgeçsinler”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise yaptığı konuşmada, hayvansal üretimde yüzde 72'lik bir artışla büyükbaş hayvan sayısını 17 milyona, son 20 yılda yüzde 76'lik bir artışla küçükbaş hayvan sayısını ise 56,3 milyona getirdiklerini söyledi. Kirişci, “Tarımla ilgili bütün faaliyetlere Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetimiz şu ana kadar tüm Türkiye genelinde 817 milyar liralık destek verdi. 2023 yılı için 55,5 milyar lira. Trabzon'umuzu da 20 yılda 17,7 milyar lira tarımsal destek ve yatırımlar gerçekleştirildi. Elbette daha fazlasını Trabzon'umuz hak ediyor. 2002 yılında bitkisel üretim 98 milyon ton iken şuanda bunu 128,6 milyon tona getirdik ki tüm zamanların en yüksek üretimidir. Yani üretimde yüzde 30'un üzerinde bir artış sağladık. Hayvansal üretime gelince yüzde 72'lik bir artışla büyükbaş hayvan sayımızı 17 milyona, küçükbaş hayvan sayısını son 20 yılda yine yüzde 76'lik bir artışla 56,3 milyona getirdik. Bu arılı kovan, su ürünleri yetiştiriciliği bu alanda da yeni aynı şekilde üretimimizi arttırmaya devam ettik. Bu ülke üretmiyor diyenlere artık duysunlar bu ülkenin üreten üreticilerine hakaret etmekten, haksızlık etmekten vazgeçsinler. Otomobil Togg'u görürler, hala bunun bir kağıttan otomobil olduğunu söyleyebilecek kadar ileri giderler. O lüks araçları ile kullandıkları otoyollar, bindikleri hızlı trenler, havayolunu halkın yolu yapan iktidarımızın Türk Hava Yolları ile uçtukları halde bunları inkar edenler onlara söyleyecek bir şey yok. Son manşet Karadeniz gazı ile oldu. Gazın varlığı eğer gerçekse bundan mutlu olacaklarını ama bunun Rus gazı olduğu söylenilecek kadar da artık bu memleketle bağını koparmış olan bir ana ve yavru muhalefet dizini var. Allah bunları ıslah eylesin” dedi.

“Bölgenin çay ve fındık ile yetinmemesini hayvancılıkta daha fazla üretim yapmasını istiyoruz”

Trabzon Et ve Süt Kombinası ile birlikte bölgedeki hayvancılığın hayat bulacağını vurgulayan Bakan Kirişci, “Bu tesisin bize şu anda ülkemize yaptıracak olsak bugünkü güncel değeri 240 milyon dolar. Burada kardeşlerimiz çalışacak burada alınan etler kesimler ve daha sonra işleme faaliyetleri yürütülecek. 2 bin 600 ton kıyma, 450 ton kuşbaşı, 200 tondan fazla yine kavurma olmak üzere antrikot ve diğer ürünleri burada üretilip inşallah buradaki Trabzonlu hemşehrilerime başta olmak üzere bölge illerine sevk edilecek. Bunlar durup dururken olmadı. Bu noktaya durup dururken gelinmedi. Bugün hayvansal üretim için verdiğimiz toplam destek 9.7 milyar lira. 20 yılda verdiğimiz destek 187 milyar lira. Bu destekler sayesinde buralara geldi. Et ve süt kurumumuz burada bir regülasyon görevi görecek. Buradaki üreticilerimizin üretimleri konusunda üreticilerimizi teşvik edecek. Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın bugünkünden daha düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak. Bu ülkenin her türlü ihtiyaçları yine yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek. Daha fazlası sağlanacak. Bu tesis sayesinde bu bölgede Akçaabat köftemiz başta olmak üzere inanın ve tür ürünlerinde dağıtımı mümkün hale gelecek. Bu tesis Doğu Karadeniz'de değil tüm Karadeniz'de ilk ve tek tesistir. Bunun da bilinmesinde yarar görüyorum. Bu bölgede toplam 550 bin civarında büyükbaş hayvan, 845 bin civarında da küçükbaş hayvan var. Bunları 2002 yılında verilen toplam destek miktarı 1 milyon 275 bin lira idi. Ama bugün 120 milyon 750 bin liraya ulaştı. İnşallah bu tesis ile birlikte daha fazla bu bölgede hayvancılık hayat bulacak. Meraları ile meşhur olan bu coğrafya hayvancılıkta da yine varlığını gösterecek. Biz çay ve fındık ile bu bölgenin yetinmemesini, özellikle hayvancılıkla ilgili konuda daha fazla üretim yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Ekim tarafından Bakanlar Kirişci ve Karaismailoğlu'na hediye verildi. Kurdele kesiminin ardından Bakanlar, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nda incelemelerde bulundu.