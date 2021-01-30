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Bakasetas ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig’in 22.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin yeni transferi Bakasetas da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerin sabah saatlerinden özel uçak ile Trabzon'a getirdiği, ardından ise sağlık kontrollerinden geçirdiği Yunan oyuncu Bakasetas da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni transferin durumunu ise yakından gözlemledi.

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