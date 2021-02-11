Bakasetas, "İstenildiğim yerdeyim ve çok mutluyum"

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, istenildiği yerde çok mutlu olduğunu belirterek, futboluyla takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Başarılı oyuncu iki ayağını da kullanmasının ise kendisi için önemli bir silah olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, bugün yapılan antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ara transfer döneminde başka bir takımla da anlaşmaya yakın olduğunu kaydederek sözlerine başlayan Bakasetas, "Ama hayatta hep şuna inandım; hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Ve her şey bir nedene bağlı olarak gelişir. Şu an Trabzonspor'dayım ve burada olduğum için çok mutluyum. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bütün takım arkadaşlarımız, bütün çalışanlar bana çok sıcak davrandılar. Ve çok sıcak bir karşılama yaşadım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada oluş sebebim; futbolumu oynamak, futbolumla takıma yardımcı olabilmek ve Trabzonspor'u hak ettiği ait olduğu yere tekrar ulaştırabilmek. Şu an tüm dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor. Ben de saha içinde bunu yapmaya çalışıyorum. Hem şutlarımla hem de saha içerisinde takıma yapacağım yardımlarımla ekibin kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Son yıllarda futbola baktığınız zaman çok değişen bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Artık oyunculardan beklenen sadece gol değil aynı zamanda savunmada da takıma yardımcı olabilmeleri. Ben de bazı zamanlarda hücumda, bazı zamanlarda takıma yardımcı olarak modern futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ihtiyacım olan bir şeydi"

Trabzonspor Yönetimi'nin kendisini istediğini hissettirdiğini ve bunun transfer sürecinde etkili olduğunu belirten Bakasetas, "Başkanımız ilk transfer dönemlerinde beni gerçekten ne kadar istediğini belli etmişti. Ve bunu gerçekten çok gösterdi. Futbolcu olarak da istenildiğiniz, güvenildiğiniz ve gerçekten orada olmanızı isteyen insanların bulunduğu yere gitmek istersiniz. Bana da bunu açıkçası çok net olarak gösterdiler. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de bu. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benim de onlara verdiğim sözler var. O sözleri tutmaya ve her maçta daha da iyi olmaya çalışıyorum. Transfer sezonundan beri Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Trabzonspor da bana bu şansı verdi. Elimden geldiğince bu şansı değerlendirmeye çalışıyorum. Zaten daha önce adaptasyon sürecim çok kolay oldu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Takıma da yardımcı olma sözüm vardı. Takım arkadaşlarım da ilk günden itibaren sanki hep buradaymışım gibi hissettirdiler. Adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya konsantre olmuş bir futbolcuyum. Bu süreç çok kolay oldu denebilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin çok başarılı olacağından eminim"

Türkiye A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Bakasetas, şunları söyledi: "Yunanistan'da da birçok Yunan oyuncunun Avrupa'nın önemli liglerine gittiğini görüyorsunuz. Takımlarında ve kendi ülkelerinde de dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da oynama fırsatı olduklarını görüyorsunuz. Türk oyuncuların son yıllarda Avrupa'nın önemli takımlarına gittiklerini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar attıklarını görüyorsunuz. Ben bu iyiye doğru gitmenin devam edeceğini umuyorum. Çünkü bu sayede takımların oyuncuları gidebilirse Avrupa'da ve başka takımlarda oynama fırsatı bulabilirlerse ve tecrübe edinebilirse geleceğe yönelik kupalar kazanabileceklerini ve çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Bu Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın yer alamayacağını düşünürsek eğer Türkiye'nin olacağını biliyoruz. Çok önemli ve çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Türkiye'nin çok başarılı olacağını umuyorum ve çok önemli başarılar kazanacağından eminim."

"Kupalar kazanmak ve başarılar elde etmek istiyoruz"

Hedeflerinin kupalar kazanmak ve başarılar elde etmek olduğunu belirten Yunan oyuncu, "Büyük takımlar ve büyük takımların oyuncularını zaten tek hedefi, kupalar, büyük başarılar kazanmaktır. Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız, zaten sizin de başka hedefiniz olamaz. Biz de sadece kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz" dedi.

"Trabzonspor'un altyapısı çok önemli isimleri Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer edecektir"

Bordo-mavili takımda bulunan genç oyunculara da önerilerde bulunan Bakesetas, "Trabzonspor'un altyapısının ne kadar başarılı bir altyapı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür örneklerinden anlayabiliriz. Bu arkadaşlarımıza ek olarak da çok yetenekli, ileride önemli başarılar kazanacak genç arkadaşlar olduğunu söylemem gerekir. Aslında Asteras Tripolis'te oynarken ben de herkesin yapabileceği o hataları yapmıştım. Genç arkadaşlarımıza ve gelecekte futbola devam etmek isteyen bu arkadaşlarımıza benim önerilerim şunlar olabilir: Sıkı çalışmalılar, zor zamanlarda sabırlı olmalılar. Kolay değil futbola devam etmek. Futbolda hiç bir zaman pes edemezsiniz. En iyi olduğunuz anın ertesi günü kötü bir an yaşayabilirsiniz. Bunun tam tersi de meydana gelebilir. Ben de çok zorluklardan geçtim. Ama çok iyi anlar da yaşadım. Bu arkadaşlarımızın, hepsinin doğru ve iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor altyapısı bu şekilde devam ederse eğer, önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın önemli kulüplerine, çok önemli genç yeteneklerini satabileceğini ve gelir elde edeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"İki ayağımı kullanabilmeyi önemli bir silah olarak görüyorum"

İki ayağını kullanabilmesini önemli bir silah olarak gördüğü belirten, Bakasetas, "Gençken iki ayağımı kullanarak şut çekmeye başlamıştım. Bunun üzerine çalışmalar yürüttüm. Bunu önemli silah olarak görüyorum. Savunma oyuncuları sizi marke ederken, nerede duracaklarını ya da hangi ayağınızı marke etmeleri konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar. Bunu da önemli bir silah olarak kullanmaya çalışıyorum. Gollerle ilgili olarak bunları antrenmanda kesinlikle devam ettireceğim. Bunun üzerine çalışmaya, daha ileriye gitmeye, daha iyi olmaya çalışacağım" diyerek sözlerine devam etti.

"Yunanistan'ın ve Türkiye'nin çok benzer yanı var"

Yunanistan ile Türkiye'nin çok benzer yanının olduğunu da belirten Bakasetas, "Kültürle ilgili olarak iki ülkenin çok benzer yanları var. Özellikle yemek konusunda. Buraya geldiğim ilk andan itibaren yemekler alışık olduğum tarzda. Benim bildiğim, hep yediğim yemekler. Çok fazla değişim olmadı. Buradaki hayatımla ilgili olarak çok mutluyum. Burada hayatın tadını çıkarmaya ve o mutluluğu sürdürmeye çalışıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Trabzonspor'a geçen sezon gol atmasaydım belki burada olmayabilirdim"

Geldiğim ilk andan itibaren herkesin kendisine geçen sezon Alanyaspor forması ile Trabzonspor'a attığı golü sorduğunu kaydeden Bakasetas, "Herkesin ilk sorusu 'Neden o golü bize attın, bizi öldürdün' şeklinde oldu. Ama oynadığınız takıma, formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de verdiğim röportajda benzer şeyi söylemiştim. Eğer o golü atmasaydım, bugün buraya gelmeyecektim, burada olamayacaktım. Dolayasıyla ben bunun, hayatın belli bir karması, belli bir düzenin içinde olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.