İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakasetesa sirtakili karşılama

Trabzonspor’un 3.

Trabzonspor'un 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Anastasios Bakasetas'a sirtakili karşılama yaptı. Yunan oyuncu, sirtaki yaparken, "Merhaba ben Bakasetas, bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'a, Bakasetas transferi için ödeyeceği rakamı da açıkladı. Bordo-mavili Kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2 (İki) taksit halinde toplam 3 milyon Euro ödeyecek. Alanyaspor Kulübü'ne ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir."



Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme


Trabzonspor, Yunan oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/21 futbol sezonu için 600 bin Euro garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro, garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.


Futbolcunun, Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam ederken 12 milyon Euro karşılığında başka bir kulübe transfer olabilir maddesi de mukavelede yer aldı.


Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödeneceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.