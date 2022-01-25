Bakesetas, 2022 yılındaki ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, 100 günlük gol sessizliğini Galatasaray karşısında bozarak 2022 yılındaki ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarını boş geçmeyen, ardından ise Kasımpaşa, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan yıldız oyuncu Bakasetas, dizinde yaşadığı sakatlığın ardından duraklama dönemine girmişti.

Hayal kırıklığı sonrası geri dönüş

Giresunspor maçında kaçırdığı penaltı atışları sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yunan oyuncu, Galatasaray karşısında attığı golle büyük bir moral bulurken, 2022 yılındaki ilk golünü de kaydedip, 100 günlük gol hasretine son verdi.

Bu sezon forma giydiği 20 maçta 8 gol ve 4 asist yapan Bakasetas, bordo-mavililerin sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta biri frikik olmak üzere 2 gol atmıştı. 17 Ekim 2021 tarihinden sonra golle buluşamayan yıldız futbolcu, Galatasaray maçıyla bu hasretine sonlandırdı.

Bakasetas, bu sezon attığı 8 golün 5'ni deplasmanda oynanan maçlarda atarken, 3 golü ise Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlarda kaydetti. Bordo-mavili takım, Bakasetas'ın gol attığı maçları ise kaybetmedi ve 18 puan topladı.