Bakım ve onarımı bitmeyen gemi için denize indirme töreni düzenlediler

5 ay önce bakım ve onarım için tersaneye çekilen KTÜ DENAR-1 Bilimsel Araştırma Gemisi için duyurulan ‘denize indirme' töreni geminin bakım ve onarım çalışmalarının bitirilememesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ulusal ve uluslararası çalışmalara hizmet vermesi için 32,47 metre uzunluğunda, 9,60 metre genişliğindeki KTÜ DENAR-1 Bilimsel Araştırma Gemisini bir denizcilik firması ile sözleşme imzalayarak bakım ve onarım için Sürmene Tersanesi'ne çekti. 2.5 ay önce kızağa çekilerek bakım ve onarım çalışmaları başlayan araştırma gemisinin denize indirme töreni için üniversite tarafından program duyurusu yapıldı. Sürmene Tersanesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen törene Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bayram, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Düzenlenen denize indirme töreninde konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “Bugün burada araştırma gemimizin hizmete alınma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunun için ayrı fon ayırmıştık. O zaman ihale yapıldı, kimse girmedi. Biz üniversite olarak iklim değişikliği konusunda yetkin bir üniversiteyiz. Her türlü çalışmada bu gemi inşallah kullanılacak. Yıllık ne ürettiğini, ne yaptığını takip edeceğim. Denizle kavuşturmak önemli bir adımdır ama bundan sonrası daha önemli. Yüzde 49'u bitti. 51'i buradan ne üreteceğiz. Karadeniz'de bir söz söylenecekse bizim gemi ile fakültemiz söyleyecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Çuvalcı tarafından bakım ve onarım çalışmasını yürüten şirket yetkilisine plaket verildi. Üniversite öğrencileri ile araştırma gemisinin önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından Rektör Çuvalcı ve beraberindekiler denize indirilemeyen araştırma gemisinde incelemelerde bulundu.