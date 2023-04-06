BAL ligi müsabakasında kavga

Grup 24. haftasında DSİ Karadenizspor ile Rize İl Özel İdarespor arasında oynanan maçın ardından kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 24. hafta karşılaşmalarında Rize Özel İdarespor ligin ilk devresinde sahasında 3-2 mağlup ettiği Trabzon ekibi DSİ Karadenizspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın 22'nci dakikasında Mehmet Gündüz'ün kaydettiği golle 1-0 Rize Özel İdarespor'un üstünlüğüyle biten maçın ardından kavga çıktı. Maçın ardından çıkan tartışmalar nedeniyle DSİ Karadenizspor'da Erdinç Gedikli, Celal Ustaoğlu, Kenan Yağız Atmiş, Cihat Çakmak, Doğukan Bülbül, İsmail Avcı olmak üzere 6 sporcu kırmızı kart görürken, İl Özel İdarespor'da ise Halil Rahman Üzümcü kırmızı kart gördü. Tekme ve yumruklarla maruz kalan Rize Özel İdaresporlu oyuncular ve yöneticiler çeşitli yerlerinden yaralandı.

Maç sonrasında çıkan tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınlayan Rize Özel İdarespor, saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 24. haftasında Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda 5 Nisan 2023 Çarşama günü DSİ Karadenizspor ile oynadığımız müsabaka esnasında ve sonrasında rakip takım tarafından yöneticilerimize, teknik heyetimize ve sporcularımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. DSİ Karadenizspor'un fair-play ruhundan ve sporun birleştirici kültüründen nasibini almamış yardımcı antrenörleri, masörleri, saha içinde ve dışında bulunan yöneticileri ve sporcularının sporcularımızın hayatını tehlikeye atacak düzeydeki saldırgan davranışları kesinlikle kabul edilemez. Bu zihniyetin ne Türk futboluna ne de iki komşu şehrin birlikteliğine hiç bir yararları olmadığı gibi fazlasıyla zarar verdiğini belirtmek isteriz. Bu tür kişilerin ne Trabzon'u ne de Karadeniz'i temsil etmediğini biliyor, iki kardeş şehrin dostluğuna gölge düşürmeye çalışan bu tür hareketleri reddediyoruz. Bize yapılan bu hain ve aşağılık saldırının karşılığını misli ile vermek gibi bir niyet ve çaba içerisinde asla olmayacağız. Lakin bu tür olayların bir daha yaşanmaması için bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların Türk futbolu ve Trabzon'dan temizlenmesini temenni ediyoruz. DSİ Karadenizspor Başkan ve sorumlularının, futbol camialarında asla yerleri olmaması gereken bu kişilere karşı gereğini yapacağını umut ediyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.”