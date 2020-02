Balık av sezonunda sona geliniyor

Balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona erecek olması nedeniyle kalan süreden pek umutlu olmadıklarını belirten balıkçılar, denizlerde balık avının her geçen gün azaldığını söylüyor.

Şu sıralar tezgâhlarda kültür balıklarının daha ağırlıkta olduğunu belirten balıkçılar sezondan pek memnun olmadıklarını ifade ettiler.

Trabzon'da uzun yıllar balık esnaflığı yapan Sinan Sayar, denizlerdeki balığın artan yetmediğini kaydederek “Şu anda balık çok az. Bu sezon hamsi erken başladı, palamut hiç olmadı gibi. Dolayısıyla palamut olmayınca hamsi oldu. Olan hamsi de ince geldiği için vatandaş pek memnun kalmadı. Eskiden 30 milyon nüfus vardı şimdi nüfus 80 milyon ama deniz aynı deniz. Dolasıyla balık yetmiyor. Şu an yavaş yavaş sezon sonuna doğru geliyoruz. Tezgâhlarımızda genellikle hamsi, mezgit var. Fiyatlar gayet uygun. Sezon olarak pek memnun değiliz. Sofraların bereketi hamsimiz çıktı ancak biraz ince olduğundan dolayı hem biz hem de vatandaş pek memnun olmadı” dedi.

Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu da sezondan memnun kalmadıklarını ifade ederek “Bu sene umduğumuzu bulamadık. Gelen balıklarla idare etmeye çalıştık. Sezon bitimine 2 aydan biraz fazla kaldı. Şu an hamsi, mezgit var. Hamsi 12,5 TL, Mezgit 10-15 TL. Son yıllarda bu sezondaki gibi durgunluk pek görmedik. Sezon bitimine kadar bir umut diyoruz” diye konuştu.

Balıkçılardan Emin Avcı ise “Şu anda balık gelmiyor. Hamsi yok gibi mezgit az geldi diğer çeşitler pek yok. Şu an sezon bitti gibi diyebiliriz. Bu sezon pek kötü geçmedi, balık geldi ancak randımanlı olmadı. Şu anda genelde kültür balıkları satıyoruz. Balıkta her geçen yıl azalma var her geçen yıl kötüye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.