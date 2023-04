Balık avı yasağı en çok onları memnun etti

Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından denizler kıyı balıkçılarına kaldı.

Av yasağının ardından balık sirkülasyonunun az da olsa arttığını belirten kıyı balıkçıları şu an ki avdan memnun. Şu sıralar özellikle istavrit avcılığında belirgin bir artış gözlemlediklerini bu durumun ilerleyen günler için kendilerini umutlandırdığını kaydeden kıyı balıkçılarından Murat Dülger, “Umudumuz çok fazla. Büyük tekneler her sene olduğu gibi özellikle istavrit avı fazla yapamadılar. Kıyı balıkçıların olarak şu anki görüntü itibariyle istavritten fazlasıyla umudumuz var. Büyük tekneler bizi etkiliyor çünkü onlarda bulunan cihazlar denizin altındaki en küçük canlıyı görebiliyor. Daha önceleri 50-100 kasa balık için ağ sarmayan tekneler balık değerli olunca 5-10 kasa balığa bile ağ sarıyor. Bu sezon büyük teknelerin yapmış olduğu istavrit, hamsi avcılığı bizim bölgeyi fazla etkilemedi diyebiliriz. Durum böyle olunca da balık kendini korudu. Şu anda yasak girdiği andan itibaren onların tutamadığı istavrit balığı gelmeye başladı. Önümüzde istavritle birlikte yapmış olduğumuz barbun avcılığı var. Şu an denizdeki görüntü bizim için fazla umut verici. Yasağın başladığı geceden itibaren olmayan balık bir anda ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki bu balık büyük teknelerin avcılığından kendini sakladı, korudu. Bu sıralar az da olsa balık avlıyoruz dolayısıyla bu durum önümüze daha umutlu bakmamızı sağladı” dedi.