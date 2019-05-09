Balık fiyatları Ramazan'da düştü

Trabzon'da Ramazan ayı itibariyle balık fiyatları geriledi. Ramazan dolayısıyla balık restoranlarının gündüzleri kapalı olması başta mezgit olmak üzere bir çok balığın fiyatı üçte iki oranında geriledi.

Trabzon balık halinde Ramazan öncesi kilosu 30-60 TL arasında satılan mezgitin fiyatı bugünlerde 20-40 TL arasından satılırken, diğer balık çeşitlerinde de fiyatlar neredeyse üçte iki oranında düştü.

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz, Ramazan dolayısıyla restoranların kapalı olmasının başta mezgitin fiyatını düşürürken diğer balık çeşitlerinde de gerileme olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ramazan öncesi kilosunu 30-60 TL arasında sattığımız mezgit şu an 20-40 TL arasında değişiyor. Nedeni ise ramazanda restoranların kapalı olması. Dolayısıyla Ramazanda balık fiyatları düştü diyebiliriz. Ramazan öncesi kilosunu 20 - 50 TL'ne sattığımız barbunu şu an 20- 35 TL'ye veriyoruz. Diğer balık çeşitleri de neredeyse üçte iki oranında azaldı” dedi.

600 TL'lik kalkan alıcı bekliyor

Balıklar arasında en yüksek fiyatı Kalkan Balığı alırken, bu balığın fiyatı birkaç yıldır fazla değişmedi. Yılmaz, kilosunu 100 TL'den sattığı Kalkan Balığı'nı genellikle 2-3 kişinin ortak aldığını belirterek “Şu an tezgahlarımızda en pahalı balık kalkan. Geçen seneki gibi fiyatı bu sene de kilosu 100 TL. Fiyatı pahalı olduğundan iki üç kişiye bölüp satabiliyoruz. Erkeğinin kilosu ise 125 TL. Şu an tezgâhımızda bulunan Kalkan 6 kilo geliyor. Dolayısıyla bunu bir kişinin satın alması biraz zor. Bizde iki üç kişiye parçalayıp satacağız" ifadelerini kullandı.