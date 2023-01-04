Balıkçı esnafının katı atık toplama ve bertaraf bedeli tepkisi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Moloz mevkiindeki balıkçı hali esnafı 2023 yılının ilk günlerinde gelen su faturasına yansıtılan katı atık toplama ve bertaraf bedelindeki artış miktarına tepki gsöterdi.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde balıkçılık yapan esnaflar dükkanlarına gelen su faturaları ile neye uğradığını şaşırdı. 2023 yılının ilk günlerinde gelen su faturasını görünce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün yolunu tutan esnaflar, su faturasına yansıtılan katı atık toplama ve bertaraf bedelinin arttığını öğrendi. Ay boyunca kullandıkları su miktarının belirlenen katı atık toplama ve bertaraf bedeli ile çarpılarak faturaya yansıtıldığı öğrenen esnaflar duruma tepki gösterdi.

Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmetcan Örseloğlu, katı atık toplama ve bertaraf bedeline tepki göstererek, “Moloz mevkiinde işyeri sahibiyim. TİSKİ'nin faturası geldi. Bin 950 TL fatura oluşturulmuş. Bende TİSKİ'ye giderek faturada bir yanlışlık mı olduğunu sordum. Yeni alınan meclis kararına göre 42 ton su harcamışsam harcadığım suyu 15.89 TL ile çarpıyorlarmış. Bu 15.89 TL'yi katı atık bedeli olarak gösteriyorlar. Aylık harcadığım suyun üstünden 15.89'u çarparım ona göre sen bana katı atık bedeli verirsin diyorlar. Dünyada böyle bir şey var mı? Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak 800 lira gibi bir ücret olarak katı atık bedeli gösteriliyor. İlçenin katı atık bedelini ben niye ödüyorum ya da ilçe benimkini neden ödüyor. Benden zaten 484 TL talep ediyorlar ek olarak bunu niye ekliyorlar anlamıyorum. Böyle bir karar nerede görülmüş ? Bu faturayı bana oluşturuyorken 15.89 katı atık bedelini benden istiyorsun, faturadaki endeksleri topladığımda bin 89'a tekabül ediyorken bana oluşturulan fatura bin 950'ye geliyor” dedi.

“Bu bizim belimizi bükecek”

Balıkçı esnaflarından Gökhan Sadıklar ise faturalara görünce şaşırdıklarını belirterek “TİSKİ'ye gittik gerekli açıklamayı yapmalarını söyledik. Kullanmış olduğumuz metreküpe baktığımızda daha önceki dönemlerde kullandığımız metreküple hemen hemen aynı. Bize katı atık bertaraf bedeli 15.89 gibi bir rakamı metreküp başına ödeneceğini söylediler. Bizim tarifemiz 22.56 artı 15.89 bunu her metreküp ile çarpıp o şekilde tahsil edeceklerini söylediler. Encümen öyle bir karar almış. Biz balıkçılıkla uğraşıyoruz kullandığımız ana malzeme su. Biz düzgün bir şekilde su faturamızı ödeyen insanlarız. Bu bizim belimizi bükecek. Bizi zor durumda bırakacak” şeklinde konuştu.

“2 ay önce 600-700 TL ödüyorduk şimdi iki katına çıktı”

Katı atık toplama ve bertaraf bedelinin çok yüksek olduğunu kaydederek, “2 ay önce 600-700 TL ödüyorduk şimdi iki katına çıktı. Bin 900 TL gelen arkadaşlarımız var. Zaten bu esnaf burada gelen zamlardan dolayı mağdur. Biz bunu zaten balığa yansıtamıyoruz. Sıkıntı büyük. 600-700 liralık faturam bin 400 TL gelmiş. Faturalarda 15.89 TL yazıyor biz yanlış hesaplanmıştır diye TİSKİ'ye gittik orada yazılmıyor metreküp başına 15.89 artı 22.56 ile 39 liraya tekabül ediyor. Bu miktar çok yüksek. Esnaf bunu ödeyemez. Balıkçıyız, konfeksiyoncu değiliz. Su olmasa burası pislikten batar. Nasıl olacak bilmiyoruz. İnşallah belediyemiz en kısa sürede bunu çözüme kavuşturur” ifadelerini kullandı.