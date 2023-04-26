Balıkçı tekneleri limanlarına daha rahat yanaşması için liman içlerinde dip temizliği başlatıldı

Trabzon'da büyük balıkçı teknelerinin yoğun olarak kullandığı Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Yoroz limanlarının içeresinde dip temizliği çalışması başlatıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çarşıbaşı Balıkçı Barınağında tarak gemisinin çalışmalarına başladığını belirterek geminin daha sonra Beşikdüzü ve Yoroz'a geçeceğini söyledi. Karaismailoğlu, "Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği envanterine kayıtlı tarama ve taşıma yapabilen Mimar Sinan gemimiz Çarşıbaşı Balıkçı Barınağında tarama faaliyetine başladı. Gemimiz daha sonra Beşikdüzü ve Yoroz'a çalışmalarına başlayacak. Böylece, balıkçı gemileri barınağa daha rahat yanaşacak. Rıhtım boyunca 50 cm olan derinlik 3 metreden başlayarak, barınak içlerine doğru 5 metreye ulaşacağız. Toplamda 5 bin metreküp dip malzemesi çıkarılması öngörülmektedir. Barınak girişinde oluşan dip topuğunu da almış olacağız" dedi.