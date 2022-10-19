Balıkçılar palamutun ardından hamsinin yolunu gözlüyor

Bu sezon başında özellikle Batı Karadeniz açıklarında bol miktarda avlanan palamut son 1 haftadan beri Doğu Karadeniz'e göç ederek avlanmaya başlarken bu durum hem vatandaşı hem de balıkçıları memnun etti.

Palamudun bol olmasındaki görüntünün hamside de yaşanmasını arzu ettiklerini belirten balıkçılar, "Palamut bol olduğu zaman hamsi avı olmaz" düşüncesine kapılıyor.

Palamutlar hamsi ile besleniyor

Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, palamudun Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e göç etmesi balıkçılar olarak kendilerini olumlu etkilediğini söyledi. Denizer “Palamudun Doğu Karadeniz'e göçü bizi olumlu etkiledi. Şuanda bölgenin insanı palamudu bol ve ucuz bir şekilde yemesi gerektiğine inanıyorum. Batı Karadeniz'de şu anda bol miktarda çıkıyor, bizim buralarda da çıkması bizi sevindirdi. Süre çok kısa oldu burada 5-6 gün balık bol oldu. Batı Karadeniz'de Akçakoca, Ereğli, Zonguldak bu civarlarda bol miktarda çıkıyor. Bugün boldu yarın daha fazla olacak olduğuna inanıyoruz. Deniz düzeldi bütün tekneler oraya toplandı. Tahminimiz bu hafta içerisinde fiyatlarda gözle görülür bir şekilde düşüş olacak ve halkımız çok ucuz çok daha taze balık yiyecek. Bol olan palamudun değeri ne olur yarın ne olur bilemeyiz. Palamudun bol miktarda hamsi yediğini de görebiliyoruz inşallah hamsi bol olur. Son 6-7 yılın en verimli palamudu bu yıl oldu ve devam ediyor. Palamudu Eylül'ün başlarında avlamaya başladık şu anda da görüntüsü devam edecek yönünde deniz suyu sıcaklığı bugün itibariyle 21 buçuk derece. Tahminimiz 15-20 gün daha bu şekilde devam ederse çok güzel olur” dedi.

Avlanan palamutların karnından hep hamsi çıkıyor

Bu sezon hamside beklentiler konusunda tedirginlik yaşadıklarını kaydeden Denizer, “Hamsi konusunda beklentilerimiz biraz karamsar. Palamudun bol olduğu yıllarda hamside sıkıntı olur derler ya; belki bizler ona pek inanmayız ama şu andaki görüntü bol olan palamudun karnını kestiğimizde hamsi çıkıyor. Biraz tedirgin olmaya başladık inşallah bu tedirginliği yaşamayız. Şu ana kadar sezondan memnunuz. Palamut daha önceki yıllarda karamsar bir şekilde geçtiği için bu sezon tahmin ettiğimizin çok üzerinde oldu, inşallah bu şekilde de devam eder. Bu sezon palamut bol hamsi kıt olunca sezonun iyi geçmediği anlamına gelir” diye konuştu.