Ülke genelinde av yasağının sona ermesiyle Trabzonlu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi. O anlar havadan görüntülendi.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının beş aylık yasak döneminin sona ermesiyle hazırlıklarını tamamlayan Trabzonlu balıkçılar yasağın kalkmasıyla saat 00.00'da denize açıldı. 15 Nisan'da başlayacak olan av yasağına kadar denizlerde avlanacak olan balıkçılar dualar eşliğinde 'Vira Bismillah' dedi. Trabzon'da denize açılan balıkçılar için Yoroz mevkiinde açılış töreni düzenlendi. Bu gece 5 aylık dönemin ardından ağlarını denizle buluşturacak olan balıkçılar yeni av sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

Açılış törenine katılan Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, bol bereketli bir dönem dilediklerini belirterek, "Bu akşam arkadaşlarımız demir alacaklar. Onlara bereketli günler diliyoruz. Balık sektöründe biz hep balıkçılara laf ederiz ama şunu unutmamak lazım karada olanlara büyük görev düşüyor. Denizleri kirletmeyelim. Yoksa denizdeki arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Denizleri kirletmezsek arkadaşlarımızın daha bol balıklar yakalamasına fırsat vereceğiz diye düşünüyorum. Yuvalarına sağ salim dönecekler. Bol bereket diliyoruz" dedi.

Balıkçılık sektörünün önemli bir sektör olduğunu kaydeden Şahin, "Tarlasındaki mısırın sayısının miktarını çiftçisi bilir. Onların izlenimleri her zaman önemlidir. Belki bu sene ile ilgili öngörüleri farklı olabilir ama biz bol ve bereketli dileyelim. İnşallah duamız kabul olur. Herkes emeğinin karşılığını alır. Çok önemli bir sektör. Birçok insanımıza iş veriyorlar. Onların evlerine ekmek getirmesi için arkadaşlarımızın bol avlar yaşamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.