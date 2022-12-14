Balıkları biberonla beslediler

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, açıldığı günden beri turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan Trabzon Akvaryum'u gezerek minik balıkları biberonla besledi.

Başkan Ahmet Metin Genç, Trabzon Akvaryumu açıldığı 19 Mayıs tarihinden itibaren 179 bin 948'i yerli, 32 bin 258'i yabancı turist olmak üzere toplamda 212 bin 206 kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi. Deniz kenti Trabzon'da akvaryumun şehrin yeni bir cazibe mekânı haline geldiğine dikkati çeken Başkan Genç, “Öncelikle ifade etmeliyim ki, tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmadığı bir destinasyon alanını şehrimize kazandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Şu ana kadar Trabzon Akvaryumu yerli ve yabancı olmak üzere 212.206 kişi ziyaret etmiş. Bu da projemizin ne kadar yerinde ve gerekli bir proje olduğunu gösteriyor. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryum'a olağanüstü bir ilgi gösteriyor. Kış aylarında bile ziyaretçilerimizin ilgisinden memnunuz. Özellikle çocuklar meraklı gözlerle deniz ve su canlılarını inceliyorlar. Bu anlamda su canlılarıyla ilgili bilinç düzeyleri de artıyor. Deniz şehri Trabzon'u böyle bir projeyle buluşturduğumuz için gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Her daim deniz kenti olduğumuzu belirtiyoruz ama birkaç deniz canlısı dışında hiçbir deniz canlısını tanımıyoruz. Oysaki denizlerde balıklar birlikte birçok birçok su canlısı var. Burayı ziyaret edenler kişiler de bu canlıları yakından tanıma ve görme fırsatı buluyor” diye konuştu.