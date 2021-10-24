Trabzon'da düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs figürünü enjekte ile patlattılar.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme kapsamında, Trabzon Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliği ile “Trabzon Bilim Şenliği, Bilim Sanat ve Teknolojinin İlham Veren Buluşması” konulu programda, virüs temalı balon atölyesi düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından, balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs figürü patlatıldı. Sembolik aşı ile virüsü yok etmeyi amaçlayan tasarımla korona virüsün hayatımızdan çıkarılması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yapılan etkinlikle virüsten kurtulmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Bütün dünyanın virüsten sıkıntı çektiği bu dönemde biz de virüsü tüm öğrencilerimizle birlikte yok etme tasvirini uyguladık. Özellikle 4-5 gündür sanat lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin ortaya koydukları performansla balonla harita yaptık; virüsü, enjektörü yani aşıyı tasvir ettik. Organizasyonun son gününde de öğrencilerimizle, velilerimizle birlikte patlatma yoluna gittik. İnşallah bu virüsten kurtuluşumuzun bir sinyali olmuş olur düşüncesiyle hareket ettik. Virüsü özellikle patlatmak üzere kullandığımız enjektörü koronanın ta başında maalesef sağlık çalışanlarının olumsuz yüzü olarak yansımış olan sağlık çalışanlarının maskeyle birlikte çekmiş oldukları eziyetleri ortaya koyduk” dedi.

Aşı oranında yüzde 75'i tutturarak mavi kategoride bulunduklarını hatırlatan Usta, “İki gün önce mavi olduk. İki doz aşı olanlarda yüzde 75'i tutturmuş olduk. İnşallah bunu daha yukarılara çekeceğiz. Özellikle 12-30 yaş aralığındaki insanlarımızda aşı olayı oranımız biraz daha az. O nedenle bu organizasyonu çocuklarla, gençlerle birlikte yapmak istedik. İnşallah onlarda da bu farkındalığı oluşturmuş olacağız ve aşı oranları daha yukarlara çekmiş olacağız” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektup

Öğrencilerden koronayla ilgili düşüncelerini mektuplaştırmalarını istediklerini ve bu mektuplar arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderilen mektup olduğunu da ifade eden Usta, “Bilim şenliğindeki organizasyonlarımızdan biri de çocukların koronayla ilgili düşüncelerini mektuplaştırmalarını istememiz oldu. Mektupları istedikleri kişiye yazdılar biz de bu mektupları ilgili yerlere göndereceğiz. Aralarında Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya yazılmış bir mektup var. Bir çocuğumuz yazdı, Sayın Bakanımıza iletmiş olacağız. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve diğer birçok kişiye de mektupları yazdılar. Bu mektuplar yerine vardığında inşallah bir tebessüm oluşturmuş olacaklar. Bunlar çocukların öz düşüncelerini ortaya koyan mektuplar. Bizim daha önce fotoğraf yarışmamız olmuştu, fotoğraf yarışmasında dereceye giren resimleri de PTT ile birlikte pul haline dönüştürerek zarflarımızın üzerine yapıştırmış olduk. Dolayısıyla iki aktivite bir zarfta olmuş oldu” dedi.