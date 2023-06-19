Baltık Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak Viking Projesi'ni anlattılar

Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'i ziyaret ederek Baltık Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak Viking Projesini anlattı.

Litvanya Büyükelçisi H.E. Mr Ricardas Degutis, Müsteşar Ms Vaida Stankeviciene, Trabzon Limanı'na gelişinde Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş tarafından karşılandı.

Genel Müdür Ermiş heyete Trabzon Limanı ve şehrin geçmişi hakkında resim sergisi ile bilgilendirme yaparken daha sonra Büyükelçi Degutis tarafından Baltık Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak Viking Projesi anlatıldı.

Büyükelçi Degutis, konuşmasında halen devam eden Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın bu projenin sürdürülebilmesine engel teşkil ettiğini belirterek savaşın nihayete ermesi ile yeniden projenin ele alabilineceğine dair ümitlerinin olduğunu belirtti.

Genel Müdür Ermiş'te Viking Projesinin daha önceki yıllarda da gündeme geldiğini, Baltık Denizi kıyısında bulunan Litvanya'nın Klaipedia Limanı'nın Viking Projesi ile Karadeniz'e bağlanmasını önemsediklerini kaydetti.

Genel Müdür Ermiş, projenin Kafkasya, Asya ve Ortadoğu'ya açılan en kısa yolun Trabzon Limanı'ndan geçtiği ifade ederek projenin hayata geçirilmesinde her zaman desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını, ilişkinin sürdürülmesi hususunu temenni ettiklerini ifade ederek limandan ayrıldılar.