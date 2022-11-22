Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanından ayrıldı

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.

Trabzon Limanına 2 Kasım 2022 günü demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi demirli kaldığı sürede burada lojistik ihtiyaçlarını karşıladı. Geminin Trabzon Limanından ayrılmasının ardından Karadeniz'de sismik araştırmalarını sürdüreceği öğrenildi. 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Filyos Limanı'na hareket ettiği bildirildi.