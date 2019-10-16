Barış Pınarı harekâtı'na Trabzon'dan destek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek amacıyla Sivil Toplum Örgütleri, İş dünyası temsilcileri Trabzon'da bir araya gelerek Türkiye'deki tüm oda ve borsalar ile eş zamanlı olarak ortak bir açıklama yaptı.

Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen ortak basın açıklamasını TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu okudu. Hacısalihoğlu, “Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem fırat kalkanı hem de zeytin dalı harekâtlarında da gösterdik. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir” diye konuştu.