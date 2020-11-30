Başhekim sosyal medyadan böyle isyan etti

Dr. Süleyman Türedi Trabzon'da artan Korona virüs vakalarına rağmen sahil kenarında yürüyüş yapanlara sosyal medya hesabından sitemde bulunarak, “Tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün ! insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum” paylaşımında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid-19) karşı Dr. Süleyman Türedi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemde bulunarak adeta isyan etti. Sosyal medya hesabından dışarıda insanları gördükçe hakkını helal etmediğini belirten Türedi, “Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa; azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz. Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün ! insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum. Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçıya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın” paylaşımında bulundu.