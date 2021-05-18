Başı boş köpeklerin saldırdığı yaralı karacayı tedavi ettirdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde başı boş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca tedavi ettirildi.

İlçe kırsalında vatandaşların yaralı olarak bulduğu karacayı gören hayvan sever Oğuzhan Kahraman, ilçe merkezinde karacayı tedavi ettiremeyince kendi aracıyla Rize Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürerek tedavi ettirdi.

Yapılan tedavi sonucu karaca yaşama tutunurken, tedavi sonrası Karaca Rize Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yapılan kontroller sonrası karacanın gebe olduğu olduğu belirlendi.