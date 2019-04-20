Başkan Ağaoğlu'ndan başkanlara ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Murat Zorluoğlu ile Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı'na 2. kez seçilen Ahmet Metin Genç'e “Hayırlı olsun” ziyaretlerinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulüp yöneticilerini makamında kabul eden Başkan Zorluoğlu'na 61 numaralı ve isminin yazılı olduğu forma ile gümüş kabartma kulüp logosu takdim edildi.

Ardından Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de makamında ziyaret eden Trabzonspor heyeti, kendisine isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Ziyaretlerde Ağaoğlu'nu Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Emin Kahraman, Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar eşlik etti.