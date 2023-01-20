Başkan Ahmet Ağaoğlu, öğrencilere 10 bin forma hediye etti

Başkan Ahmet Ağaoğlu; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin formayı hediye ederek #HediyeFormaChallenge'ını başlattı.

Trabzon'daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Ağaoğlu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem karne gününde öğrencilere 10 bin adet formayı hediye etti.

Ahmet Ağaoğlu tarafından alınan 10 bin forma; Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de öğrencilere dağıtıldı. Ağaoğlu'nun forma hediyesi karne heyecanının yanında büyük bir mutluluğa sebep oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca Bordo-Mavi sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan, #HediyeFormaChallenge 11 Bin 461 forma ile katıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun başlattığı #HediyeFormaChallenge kampanyasına Yomra ve Arsin'deki okullara hediye edilmek üzere 11.461 forma satın alarak katıldı.

Forma kampanyasına Trabzonspor, camiasından önemli bir katılım olması bekleniyor.